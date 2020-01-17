مقر الرئاسة يعمل على استضافة الأولمبياد مناصفة بين الكوريتين

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على أثر قيام جدل حول عدم اعتبار السلامة المالية من خلال الاعفاء من دراسة الجدوى لدى موافقة مجلس الوزراء أمس الأربعاء على خطة الاستضافة المشتركة للأولمبياد الصيفي لعام 2032 بين الكوريتين، قال مقر الرئاسة الكورية الجنوبية إن الموافقة جاءت تلبية للتوجيهات الخاصة بإدارة الأحداث الدولية.وفي هذا السياق التقى مسؤول كبير في المقر بمراسلين أمس حيث شرح أن استضافة الأولمبياد لا يمكن تحقيقها دون الاستعدادات الكافية مضيفا أن الحكومة اتخذت إجراءات ضرورية في هذا الاتجاه.وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المنظمة للحدث الدولي ينبغي عليها إجراء دراسة جدوى حول تنظيم الأولمبياد في حالة تجاوز إجمالي تكاليف تنظيمه 5 مليارات وون طبقا للائحة استضافة وتنظيم الأحداث الدولية الواردة بالمرسوم الخاص بوزارة المالية والإستراتيجية إلا أن الأحداث التي تم اتخاذ قرار بتنظيمها على مستوى السياسات الوطنية خلال الاجتماعات التي يترأسها الرئيس بما فيها اجتماعات مجلس الوزراء، قابلة للاعفاء من دراسات الجدوى.