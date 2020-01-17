رصد أكثر من 35 طائرة عسكرية في مطار كالما في كوريا الشمالية

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قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أمس الخميس إنه تم رصد عدد من الطائرات العسكرية في مطار "كالما" في مدينة "وان سان" في مقاطعة "كانغ وان" في كوريا الشمالية.وأضاف التقرير أنه تم رصد هذه الطائرات حسب تحليل الصور التي التقطها قمر صناعي تجاري يوميْ السابع عشر والحادي والعشرين من شهر يناير الجاري.وتشير الصور إلى وجود 5 مقاتلات من طراز "ميغ -21" في الجزء الشمالي من مطار "كالما"، و8 مقاتلات من طراز "ميغ-21"، و3 مقاتلات من طراز "ميغ-17" في الجزء الجنوبي من المطار.كما تم رصد بعض المقاتلات التي يعتقد أنها من طراز "ميغ-23".وقال الموقع إنه لم يتم التعرف على الغرض من وجود تلك المقاتلات في مطار "كالما"، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يكون ضمن إطار الاستعدادات للتدريبات على الطيران.