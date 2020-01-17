واشنطن تخطط لمنح العمال الكوريين في القواعد الأمريكية إجازة غير مدفوعة

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قال تقرير لوكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تخطط لمنح الكوريين العاملين في القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، والبالغ عددهم حوالي 9 آلاف، إجازة غير مدفوعة، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع بين واشنطن وسيول.وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إنه يتوجب على الولايات المتحدة إبلاغ أولئك العاملين الكوريين باحتمال تخفيض رواتبهم قبل 60 يوما من تنفيذ مثل هذا القرار.وكان رئيس أركان القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "ستيفن وليامز" قد قام بإرسال وثيقة رسمية إلى نقابة العمال الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية، قال فيها إنه سيتم تطبيق نظام الإجازة غير المدفوعة بدءا من الأول من شهر أبريل القادم، أي بعد 60 يوما من إبلاغهم بذلك الشأن يوم الحادي والثلاثين من يناير الجاري، إذا لم يتم التوصل اتفاق في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع.