منظمة الصحة تقول إنه من المبكر إعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا

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أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من المبكر جدا إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية رغم توسع تفشي فيروس كورونا الجديد.جاء ذلك في ختام الاجتماعات الطارئة التي عقدتها المنظمة خلال اليومين الماضيين لمناقشة مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث قال رئيس اللجنة الاستشارية الطارئة للمنظمة "هوسانغ ديدييه" في موجز صحفي أمس الخميس، إنه من المبكر جداً اعتبار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، وبدأ بالانتشار حول العالم، حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي.ومن جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنه لا يوجد دليل حتى الآن على انتقال العدوى من إنسان لآخر خارج الصين، وأضاف أن الأمر يقتصر حتى الآن على مجموعات أسرية وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بالمرضى المصابين، لكنه قال أيضا إن هذا لا يعني أن هذا الأمر لن يحدث.وأشار إلى أن معظم الذين توفوا بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا الجديد هم من المصابين بأمراض ضغط الدم العالي والسكري والقلب والأوعية الدموية.ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد بلغ 584 حالة، توفي منهم 17 حتى أمس الخميس.