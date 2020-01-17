كوريا في المراكز الوسطى عالميا من حيث معدل النمو الاقتصادي

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من المتوقع أن تحتل كوريا الجنوبية مركزا متوسطا من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي، وذلك رغم تراجع معدل النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن المنظمة اليوم الاثنين، من المتوقع أن تحتل كوريا المركز الخامس عشر من بين 36 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث حققت نموا اقتصاديا بمعدل 2%، بعد أن كانت قد احتلت المركز السابع عشر في العام الأسبق.وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في المنظمة 1.7% العام الماضي، بعد أن كان2.3% في العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن أيرلندا حققت 5.6% نموا اقتصاديا في العام الماضي محتلة بذلك المركز الأول، وتلتها كل من بولندا ولوكسمبورغ وإستونيا وسلوفينيا وإسرائيل.