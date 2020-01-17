رصد تحرك مركبات في المنشآت الصاروخية الكورية الشمالية

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قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الأحد إنه تم رصد تحركات للمركبات الموجودة في منشآت "سان أوم دونغ" الصاروخية القريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.ونقل التقرير عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية قولهم إن هذه التحركات تعتبر مؤشرات تفيد باحتمال أن تجرى كوريا الشمالية استعدادات لإطلاق صاروخ أو تجربة محرك صاروخي.وأضاف التقرير أن المركبات التي تم رصد تحركاتها لم يتم التأكد من صلتها بحقن وقود الصواريخ، وأن مسؤولي الوزارة الأمريكية غير متأكدين مما إذا كانت كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى، أو تجربة محركاتها.ومن جانبهم، قال باحثون في معهد "ميدلبري" للدراسات الدولية إن كوريا الشمالية تدرك جيدا أن موقع "سان أوم دونغ" الصاروخي خاضع لمراقبة الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن تحركات المركبات هناك قد تكون محاولة لتضليل المخابرات الأمريكية.كما أشار التقرير إلى أن تحركات المركبات في "سان أوم دونغ" قد جاءت بعد أيام من إعلان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن سعيه لتطوير نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية لمواجهة السياسات العدائية الأمريكية.