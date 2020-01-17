توقعات بوصول دخل الفرد في كوريا إلى 30 ألف دولار العام الماضي

Photo : YONHAP News

طبقا لتقارير صادرة عن وزارة التخطيط والمالية والبنك المركزي وهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية إلى 31 ألفا و791 دولارا في العام الماضي، بانخفاض مقداره 1555 دولارا مقارنة بالعام الأسبق.وكانت الحكومة الكورية قد توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري للعام الماضي إلى 1.2%، وذلك في تقرير السياسات الاقتصادية للعام 2020 والذي كشفت عنه في شهر ديسمبر الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية منذ عام 2015، عندما تقلص نصيب الفرد بمقدار 519 دولارا مقارنة بالعام الأسبق.ويرجع السبب في تراجع دخل الفرد في كوريا إلى انخفاض أسعار أشباه الموصلات والركود في قطاع الإنشاءات، وانخفاض حجم الصادرات الكورية الناجم عن تصاعد النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين.وقد حققت كوريا الجنوبية زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل مستوى له منذ عام 2009.ومن المتوقع أن يشهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الكوري زيادة في هذا العام، إذا تحقق ما توقعته الحكومة من معدل نمو اقتصادي، ليصل إلى 32 ألفا و827 دولارا.