فوز كوريا الجنوبية بلقب كأس آسيا تحت 23 عاما على حساب السعودية

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فاز المنتخب الأولمبي الكوري الجنوبي بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بعد تغلبه على نظيره السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد على ملعب "راجامانغالا" في العاصمة التايلاندية بانغكوك.ولم ينجح المنتخبان الكوري والسعودي في هز الشباك خلال الوقت الأصلي من المباراة الذي انتهى بالتعادل السلبي، ليلجآ إلى الوقت الإضافي الذي كان في مصلحة المنتخب الكوري بعدما سجل اللاعب "تشونغ تيه أوك" هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة عشرة من الوقت الإضافي عبر ضربة رأس.الجدير بالذكر أن المنتخبين الكوري والسعودي قد نجحا في التأهل إلى أولمبياد 2020 في طوكيو بعد صعودهما إلى المباراة النهائية، إلى جانب المنتخب الأسترالي بعد فوزه بالمركز الثالث على حساب أوزبكستان.وبهذا استطاعت كوريا الجنوبية التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة التاسعة على التوالي والفوز بلقب بطولة كأس آسيا للمرة الأولى منذ إطلاقها في عام 2014.وقد حقق المنتخب الأولمبي الكوري 6 انتصارات دون أي خسارة في بطولة كأس آسيا لهذا العام.