عدد القتلى بسبب فيروس كورونا الصيني يصل إلى 80

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وصل عدد الوفيات الناجمة عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي نشأ في الصين، إلى 80 حالة وفاة.وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه حتى الساعات الأولى من يوم أمس الاثنين، بلغ عدد الحالات المصابة المؤكدة ألفين و744 حالة في 30 مقاطعة في الصين إلى جانب هونغ كونغ، وبلغ عدد الوفيات 80.وكان من بين المرضى الذين تم تأكيد إصابتهم حديثًا رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر في بكين. وأضافت اللجنة أن هناك خمسة آلاف و794 مريضا إضافيا مشتبها في إصابتهم بمرض شبيه بالالتهاب الرئوي، وأنه تجري مراقبة 30 ألفا و453 مريضا.وقد مددت السلطات الصينية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى يوم 2 فبراير، كما أجلت بداية الفصل الدراسي الجديد للمدارس ورياض الأطفال على مستوى البلاد.وفي خارج الصين، توجد حاليًا ثماني حالات مؤكدة في تايلاند، وخمس حالات في الولايات المتحدة، وأربع حالات في اليابان وسنغافوره وأستراليا وماليزيا، وأربع حالات في كوريا الجنوبية.وقد صرح الدكتور "تدروس أدهانوم" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أول من أمس، بأنه في طريقه إلى بكين لمناقشة الوضع الحالي مع المسؤولين والخبراء في الصين.