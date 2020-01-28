رئيس الوزراء الكوري يدعو إلى بذل جهود لمنع انتشار فيروس كورونا

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دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "تشونغ سي كيون" إلى بذل أقصى الجهود لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي نشأ في مقاطعة "هوبي" في وسط الصين.وخلال زيارة لمستشفى في جنوب سيول يوم أمس الاثنين، قال "تشونغ" إن الحكومة تأخذ مسألة الانتشار السريع للفيروس في جميع أنحاء العالم بجدية بالغة.كما أكد "تشونغ" على أهمية تبادل المعلومات والتواصل بين وزارة الصحة والحكومات الإقليمية والمرافق الطبية.وقد زار رئيس الوزراء المستشفى المحلي لفحص نظام الاستجابة، بما في ذلك مرافق الحجر الصحي، على المستوى الإقليمي للبلاد.وقدم "تشونغ" الشكر للموظفين الطبيين العاملين طوال عطلة السنة القمرية الجديدة، وتعهد بتقديم الدعم من الدولة، كما حثهم على بذل قصارى جهدهم في حماية السلامة العامة.ويذكر أنه منذ أن أعلنت كوريا الجنوبية عن أول حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس في 20 يناير، بلغ عدد الإصابات أربع حالات حتى يوم أمس الاثنين.