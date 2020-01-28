كوريا الجنوبية ترسل رحلة مستأجرة لإجلاء مواطنيها من ووهان

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إرسال طائرة مستأجرة إلى مدينة "ووهان" الصينية، التي تعتبر مركز فيروس كورونا الجديد، لإعادة المواطنين الكوريين الموجودين هناك إلى البلاد، في وقت مبكر من بعد غد الخميس.ونشرت القنصلية العامة الكورية الجنوبية في "ووهان" إخطارًا على موقعها على الإنترنت أمس الاثنين قالت فيه إنها ستتلقى طلبات العودة عبر هذه الرحلة، بواسطة البريد الإلكتروني حتى الساعة 11:55 مساءً.وأوضحت القنصلية العامة أن الحكومة ترغب في إتمام الرحلة يوم الخميس أو الجمعة، بحيث يتم تحديد الجدول الزمني في وقت لاحق بعد التشاور مع السلطات الصينية. وأضافت أنه سيتم نشر القائمة النهائية بأسماء الركاب على صفحتها الرئيسية اليوم الثلاثاء.ومع ذلك، قالت القنصلية العامة إنه تمشيا مع سياسة الحكومة الصينية، لا يمكن للمواطنين الصينيين المشاركة في هذه الرحلة حتى لو كانوا أفرادًا من عائلة كورية. وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس لا يمكنهم أيضًا الطيران، وأنهم سوف يوضعون في الحجر الصحي في "ووهان" بواسطة السلطات الصينية.