الحكومة الكورية ترفع مستوى التأهب ضد فيروس كورونا الجديد

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قررت حكومة كوريا الجنوبية يوم أمس الاثنين رفع مستوى التأهب ضد الأمراض المعدية بسبب فيروس كورونا الجديد، بعد الإبلاغ عن الحالة المؤكدة الرابعة.وعقدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اجتماعًا أمس قررت فيه رفع مستوى حالة التأهب ضد الأمراض المعدية، في النظام المكون من أربعة مستويات، بمقدار درجة واحدة إلى الدرجة الثالثة الأعلى، باللون البرتقالي.وجاء هذا القرار في الوقت الذي ثبتت إصابة مواطن كوري يبلغ من العمر 55 عامًا في وقت سابق من يوم أمس، بالفيروس الذي تسبب بالفعل في وفاة 80 حالة إصابة مؤكدة في الصين.كما تم تشغيل المقر المركزي للإغاثة من الكوارث بقيادة وزير الصحة "بارك نُنغ هوه" أمس لمساعدة المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أنشطة الحجر الصحي ودعم الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس. وقررت الحكومة أيضًا تنفيذ عمليات تفتيش معززة للحجر الصحي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، والتي تتطلب من جميع المسافرين القادمين من الصين، وليس فقط من مدينة ووهان، ملء استبيان صحي مفصل. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تعبئة المزيد من الموظفين من منظمات الصحة العامة والجيش وقوات الشرطة من أجل تشغيل نقاط التفتيش في الحجر الصحي في مطارات البلاد وموانئها البحرية، وفحص المسافرين القادمين بحثًا عن أي علامة على المرض.