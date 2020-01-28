منظمة الصحة ترفع مستوى التحذير العالمي من فيروس كورونا الجديد

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قررت منظمة الصحة العالمية رفع مستوى التحذير من المخاطر العالمية بشأن فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في الصين، من مستوى "معتدل"، إلى مستوى "مرتفع".ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس الاثنين، شددت منظمة الصحة العالمية على أن الوضع "خطير جدًا في الصين، وخطير على المستويين الإقليمي والعالمي".وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها ذكرت "بشكل غير صحيح" في تقاريرها السابقة الصادرة في أيام الخميس والجمعة والسبت، أن مستوى الخطورة العالمية "معتدل". وأضافت أن هذا الخطأ كان مجرد "خطأ في الصياغة".وكانت منظمة الصحة العالمية قد امتنعت الأسبوع الماضي عن إعلان حالة الطوارئ العالمية.وفي الوقت نفسه، توجه رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" إلى بكين لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين في هذا الشأن.