الحكومة الكورية تعتمد ميزانية سريعة لجهود الحجر الصحي ضد فيروس كورونا

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تعهدت الحكومة الكورية الجنوبية بالتنفيذ الفوري لميزانية يزيد حجمها عن 20 مليار وون، أي حوالي 17 مليون دولار، لجهود الحجر الصحي، وسط المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.وأعلن وزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" عن هذه الخطة خلال ترأسه لاجتماع طارئ مع الوزراء والمسؤولين ذوي الصلة بالاقتصاد، عقد في مقر الحكومة في سيول، اليوم الثلاثاء.وقال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستوافق بسرعة على ميزانية تتجاوز مبلغ 20 مليار وون لضمان أن تكون جهود الحجر الصحي شاملة ووقائية. وأضاف أن الحكومة ستحرص على تغطية أي نقص أو متطلبات إضافية بواسطة صندوق مالي احتياطي.كما تعهد الوزير ببذل جهود للحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس، مؤكدا على أن الحكومة الكورية تراقب عن كثب الآثار المحتملة لانتشار الفيروس في الصين على الاقتصاد العالمي وعلى صادرات كوريا الجنوبية.