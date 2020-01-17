نشر طائرة تجسس أمريكية في جزيرة غوام

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قامت الولايات المتحدة بنشر طائرة تجسس أمريكية من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون" في الأسطول البحري الأمريكي السابع الذي يغطي المحيط الهادئ وشبه الجزيرة الكورية ضمن منطقة عملياته العسكرية.ومن المتوقع أن تقوم هذه الطائرة بتنفيذ مهامها الخاصة بمراقبة التفريغ غير المشروع للمواد المحظورة من قبل سفن الشحن الكورية الشمالية في المياه البحرية، وتحركات السفن العسكرية الصينية التي تنفذ مهامها في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي.وطبقا لما ذكرته قيادة الأسطول البحري الأمريكي السابع اليوم الثلاثاء، فقد وصلت طائرة تجسس أمريكية من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون" يوم الأحد الماضي إلى قاعدة "إندرسون" الجوية الأمريكية في جزيرة غوام.وكان سلاح البحرية الأمريكية قد قام بتأسيس الوحدة التاسعة عشرة لطائرات التجسس بدون الطيار في شهر أكتوبر من عام 2016 في قاعدة "جاكسون فيل" الجوية لتقوم بتشغيل طائرات "إم كيو 4 سي" التجسسية.وقال مسؤول في الأسطول البحري الأمريكي السابع إن نشر طائرات التجسس الأمريكية سيسهم في تعزيز قدرة الأسطول على عمليات المراقبة في المحيط الهادئ.والجدير بالذكر أن طائرات "إم كيو 4 سي" تحلق على ارتفاعات أعلى من 16 كيلومترا، وتنفذ مهامها لمدة تزيد عن 24 ساعة دون التزود بالوقود وبغض النظر عن الحالات الجوية السيئة.كما تتيح المستشعرات المجهزة بها الطائرة تتبع السفن وتحديد سرعتها وفئتها وموقعها.