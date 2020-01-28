سبعمائة مواطن كوري جنوبي في ووهان يتقدمون بطلب الإجلاء

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تقدم قرابة 700 من الكوريين الجنوبيين المقيمين في مدينة "ووهان" الصينية بطلب الالتحاق بالرحلات التي تقوم بترتيبها حكومة سيول، لإجلاء رعاياها من مركز انتشار فيروس "كورونا ووهان" الجديد.وقالت القنصلية العامة لكوريا الجنوبية في "ووهان" اليوم الثلاثاء إن 693 من المواطنين الكوريين تقدموا بطلب الحصول على الرحلة، حيث نشرت أسماء المتقدمين على صفحتها على الإنترنت.لكن القنصلية أضافت أن هذه القائمة ليست القائمة النهائية للمسافرين على الرحلة.وسوف ترسل الحكومة الكورية الطائرة إلى "ووهان" في وقت مبكر من الخميس المقبل، لإعادة المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى الوطن.وتماشيًا مع قرارات الحكومة الصينية، لا يمكن لأصحاب الجنسية الصينية القيام بالرحلة، حتى لو كانوا من أفراد أسرة الكوريين الجنوبيين.كما سيمنع من السفر أيضًا مَنْ يعانون من أعراض المرض، وسيتم وضعهم تحت الحجر الصحي في مدينة "ووهان" تحت إشراف الحكومة الصينية.