الصين تحاول احتواء فيروس كورونا الجديد مع تخطي عدد الوفيات 100 حالة

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ما زال معدل انتشار فيروس "كورونا ووهان" الجديد في الصين ينذر بالخطر، على الرغم من جهود القيادة الصينية لاحتوائه.وفي إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس شديد العدوى، أعلنت الحكومة الصينية أمس الاثنين عن تمديد عطلة رأس السنة القمرية لمدة 3 أيام أخرى، لتستمر حتى يوم الأحد المقبل. وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من إعلان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الحرب ضد المرض.وقد زار رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" مدينة "ووهان"، مركز اندلاع المرض"، من أجل "فحص وتوجيه" الجهود للسيطرة على تفشي الفيروس المميت.وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم الصينية أنه سيتم تعليق عمل المدارس الابتدائية والثانوية حتى 17 فبراير، في إطار الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس.وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة في وقت ارتفعت فيه أعداد الوفيات بسبب الفيروس إلى 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 4,515 حالة في الصين اعتبارًا من صباح أمس الاثنين.وقد ارتفع عدد الوفيات بمقدار 26 حالة، وعدد الإصابات المؤكدة بمقدار 1,771 حالة، مما يدل على أن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقَّعًا.