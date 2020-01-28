كوريا الشمالية تكثف جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا ووهان الجديد

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كثفت كوريا الشمالية جهود الحجر الصحي، لمنع دخول فيروس "كورونا ووهان" الجديد القادم من الصين، والذي ينتشر بسرعة حول العالم.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم اليوم الثلاثاء إنه تم إرسال المسؤولين الصحيين إلى جميع أنحاء البلاد لإبلاغ المنشآت الطبية بطرق منع انتشار الفيروس.كما عززت السلطات من عمليات التفتيش على الحدود وفي الموانئ والمطارات، وتقوم بمراقبة دقيقة للعائدين من الخارج، حتى يمكن وضعهم في العزل الصحي عند ظهور أعراض المرض عليهم.ولم تذكر الصحيفة ما إذا كانت هناك أي حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس في كوريا الشمالية.ومنذ اندلاع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس في الصين، ذكرت الأنباء أن كوريا الشمالية أغلقت حدودها مع الدولة المجاورة التي يدخل من خلالها معظم الأجانب إلى كوريا الشمالية المنعزلة.وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن بيونغ يانغ طلبت من الأفراد الكوريين الجنوبيين في مكتب الاتصال بين الكوريتين في بلدة "كيسونغ" الحدودية ارتداء الأقنعة الصحية الواقية.