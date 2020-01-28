كتاب جديد: ترامب قال إن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لا تجعل الأمريكيين أكثر أمانًا

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زعم كتاب نُشر حديثًا أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قال إن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لا تجعل الأمريكيين أكثر أمانًا، ولذلك يتعين على كوريا الجنوبية دفع المزيد من الأموال لتغطية نفقاتهم.وقال مراسلا صحيفة "واشنطن بوست"، "فيليب روكر" و"كارول ليونينغ" في كتابهما الجديد "عبقري مستقر للغاية" إن "ترامب" أدلى بهذا التصريح في مؤتمر صحفي في يوليو 2017.ووفقًا للكتاب الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، ادعى "ترامب" أن سيول يجب أن تسدد 10 مليارات دولار لنظام الدفاع الصاروخي الذي تم نشره في البلاد.وأضاف الكتاب أن "ترامب" وصف دفع الولايات المتحدة لتكاليف نشر قواتها في بعض البلاد بأنها فكرة "مجنونة" و"غبية".وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال "ترامب" وفقًا للكتاب إنه واثق من أنه يستطيع بسهولة القضاء على التهديد الكوري الشمالي النووي من خلال المفاوضات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".