الحزب المعارض يتخذ إجراءات قانونية ضد أحد وكلاء النيابة

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يخطط حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي لتوجيه اتهام جنائي ضد أحد كبار وكلاء النيابة العامة لرفضه أوامر من المدعي العام "يون سوك يول" لإدانة مسؤول في المكتب الرئاسي متهم بدعم المخالفات المزعومة بواسطة وزير العدل السابق "تشو كوك".وفي هذا السياق، عقد فريق عمل أنشأه الحزب المحافظ للتعامل مع هذه القضية اجتماعًا أمس الثلاثاء، حيث قرر اتخاذ هذه الخطوة ضد "لي سونغ يون"، رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، اليوم الأربعاء. ويقول الحزب المعارض إن رفض "لي" إصدار لائحة اتهام ضد المساعد الرئاسي "تشيه كانغ أوك" يعد بمثابة تقصير في أداء الواجب.وقد أثار حزب "كوريا الحرة" أيضًا شكوكًا بأن وكيل النيابة "لي" أجرى محادثات هاتفية مع شخص من خارج النيابة قبل يوم واحد من اتهام "تشيه"، وأنه تم تسريب المعلومات ذات الصلة بالقضية خلال هذه العملية، وقال الحزب إنه سيطلب أيضًا من النيابة النظر في إمكانية خرق "لي" للقواعد المتعلقة بالمعلومات السرية. وقرر الحزب أيضًا تقديم اقتراح حول مشروع قانون خاص يدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الاتهامات ذات الصلة، وكذلك في التعديل الأخير لوكلاء النيابة بواسطة وزيرة العدل "تشو مي إيه"، يوم الخميس.ويواجه المساعد الرئاسي "تشيه" اتهامات بأنه أصدر شهادة مزيفة لابن وزير العدل السابق "تشو كوك" من أجل دعم أوراق اعتماده الدراسية. وتزعم المعارضة أن وكيل النيابة "لي" رفض أوامر النائب العام بتوجيه الاتهام إليه بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس "مون جيه إين". وقد تم توجيه الاتهام إلى المسؤول الرئاسي "تشيه" يوم الخميس الماضي من قبل وكيل نيابة آخر.