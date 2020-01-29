إرشادات حول كيفية ممارسة حقوق التصويت لمن بلغ 18 عامًا

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في كوريا عن مجموعة من الإرشادات حول كيفية مشاركة الشباب الذين بلغوا من العمر 18 عامًا، في الانتخابات العامة القادمة.وجاءت هذه الإرشادات في الوقت الذي سيدخل فيه التعديل القانوني الذي يهدف إلى تخفيض سن التصويت في كوريا الجنوبية من 19 إلى 18 عاما، بحيث يتم تطبيقه في الانتخابات العامة المقرر لها يوم 15 أبريل، مما يجعل بعض طلاب المدارس الثانوية مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للمرة الأولى على الإطلاق في كوريا.ووفقًا لما ذكرته هيئة الانتخابات، فإن الذين ولدوا قبل يوم 16 أبريل من عام 2002، سيكونون فقط مؤهلين للتصويت خلال الانتخابات العامة المقبلة.وسوف يتعين على المولودين في عام 2002 والذين يخططون للانضمام إلى الحملات الانتخابية في الانتخابات العامة في أبريل التأكد من أنهم تجاوزوا سن 18 عامًا عندما يشاركون في مثل هذه الأنشطة لأول مرة.وسيتم السماح لأولئك الذين يحق لهم القيام بذلك بأن يصبحوا أعضاء في الأحزاب السياسية والتبرع بأموال سياسية، لكن سيتم منعهم من تنظيم خطب واجتماعات وتجمعات للترويج لأحزاب معينة أو مرشحين، وسيتم أيضًا منعهم من عمل لافتات تحمل أسماء الأحزاب أو المرشحين أو توزيع منشورات ترويجية ذات صلة داخل المدارس.