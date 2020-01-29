الحكومة الكورية ترسل طائرات لإعادة مواطنيها من ووهان

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إرسال طائرات مستأجرة إلى مدينة "ووهان" الصينية أربع مرات في يوميْ الخميس والجمعة، من أجل إعادة مواطنيها المحتجزين في تلك المدينة المغلقة لأنها مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.وفي مؤتمر صحفي مشترك عقدته الحكومة الكورية أمس الثلاثاء، أعلن نائب وزير الخارجية "لي تيه هو" عن قرار النقل الجوي للمواطنين الكوريين من "ووهان"، موضحا أنه يوجد حوالي 700 شخص يريدون العودة إلى الوطن، وأن المناقشات لا تزال جارية مع الحكومة الصينية في هذا الشأن، ومن ثم، قد تتغير تواريخ رحلات يومي الخميس والجمعة حسب نتائج المحادثات مع الجانب الصيني.وقد أخذ قرار الحكومة الكورية بعين الاعتبار حقيقة أن المواطنين الكوريين الموجودين حاليا في "ووهان" غير قادرين على العودة طوعًا إلى الوطن لأن وسائل النقل العام قد انقطعت عن المدينة، كما أنه من الصعب الحصول على خدمات طبية كافية هناك.وجاء هذا القرار بعد اجتماع وزاري طارئ برئاسة رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون"، في وقت سابق من يوم أمس.وأكد نائب الوزير "لي" أن من واجب الدولة الأساسي حماية حياة مواطنيها وسلامتهم أينما كانوا في جميع أنحاء العالم. وسوف يتم عزل من نقلوا من "ووهان" في منشأة مؤقتة.