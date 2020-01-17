مسؤول عسكري أمريكي يحث كوريا الشمالية على الرجوع للمحادثات النووية

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حث مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات لنزع سلاحها النووي.وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية "جون رود" في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه يتوجب على كوريا الشمالية أن تفهم أن طريقها الوحيد للخروج من العزلة الاقتصادية هو الانخراط في "مفاوضات هادفة وحسنة النية نحو نزع سلاحها النووي بالكامل".وأوضح "رود" أن دور وزارة الدفاع، "بنتاغون"، هو الحفاظ على قوة وموثوقية الجيش لضمان قدرة الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا على التفاوض في وضع أفضل، إلى جانب توفير مساحة لإنجاح الجهود الدبلوماسية.وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن العقوبات ضرورية لجعل كوريا الشمالية تدرك بوضوح أنها لا تستطيع تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير الأسلحة بشكل غير قانوني، في وقت واحد.وكرر "رود" أيضًا دعوات واشنطن إلى كوريا الجنوبية لزيادة حصتها في تكاليف الدفاع، وقال إن بلاده تطلب من شركائها وحلفائها، وخاصة الأثرياء، تحمل نصيب أكبر من هذا العبء للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار.