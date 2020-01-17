وزيرا خارجية كوريا والصين يناقشان التعامل مع فيروس كورونا

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ناقش وزيرا الخارجية الكوري الجنوبي والصيني أمس الثلاثاء سبل التعاون من أجل التعامل مع فيروس كورونا الجديد الذي ينتشر بسرعة في الصين وحول العالم.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" أجرت اتصالا هاتفيا بنظيرها الصيني "وانغ يي"، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، لمناقشة سبل حماية الرعايا الكوريين في الصين من تفشي المرض.وخلال المحادثات، طلبت "كانغ" مساعدة الحكومة الصينية في خطة إجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين من مدينة "ووهان" بوسط الصين، حيث تخطط حكومة كوريا الجنوبية لإرسال أربع رحلات جوية مستأجرة إلى المدينة الصينية يوميْ الخميس والجمعة لإحضار حوالي 700 مواطن كوري موجودين هناك.كما تعهدت "كانغ" بتعاون سيول النشط وتوفير امدادات الإغاثة لمساعدة الصين على مكافحة الفيروس.من جانبه أعرب وزير الخارجية الصيني عن امتنانه لدعم سيول، وقال "وانغ" إن بكين سوف تتعاون عن كثب في حماية الكوريين الجنوبيين في الصين، وكذلك الحفاظ على اتصال وتعاون وثيقيْن مع الحكومة الكورية في التعامل مع الفيروس.