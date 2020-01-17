المبعوث النووي الكوري يزور أوروبا لمناقشة قضايا كوريا الشمالية

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من المقرر أن يقوم المبعوث النووي الكوري الجنوبي بجولة أوروبية تشمل كلا من بلجيكا وألمانيا، خلال هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأوروبيين حول قضايا شبه الجزيرة الكورية.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء، أن "لي دو هون" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، سوف يزور بلجيكا اليوم الأربعاء وغدا الخميس.وخلال إقامته في بروكسل، سيزور "لي" مقر الاتحاد الأوروبي حيث يلتقي بأعضاء اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كما سيجري محادثات مع "هيلغا شميد" الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي. وسوف يتبادل "لي" الآراء مع المسؤولين الأوروبيين حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وسياسات كوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية.وأضافت وزارة الخارجية الكورية أنه في الفترة من الخميس إلى السبت، سيزور "لي" برلين لإجراء محادثات مع "نيلز آنن" وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، ومسؤولين آخرين. ومن المتوقع أن يناقش "لي" مع المسؤولين في ألمانيا التعاون بين البلدين في الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.