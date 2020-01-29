كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا من السفر إلى الصين بأكملها

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أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تحذيرا من السفر لكل أنحاء الصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو، وسط المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.وأصدرت الوزارة أمس الثلاثاء تحذيرا من المستوى الثاني، باللون البرتقالي"، من النظام المكون من أربعة مستويات، من السفر إلى كل أنحاء الصين، مع الحفاظ على التحذير من المستوى الثالث باللون الأحمر من السفر إلى مقاطعة "هوبى"، حيث تقع مدينة "ووهان" التي نشأ فيها فيروس كورونا الجديد.ويوصي التحذير باللون الأحمر الرعايا الكوريين بمغادرة المنطقة.كما نصحت الوزارة جميع الكوريين الجنوبيين المقيمين في الصين بالعناية بشكل إضافي بصحتهم وسلامتهم، وأولئك الذين يخططون لزيارة البلاد لإعادة النظر في رحلاتهم.وأضافت الوزارة أنها ستواصل رصد انتشار الفيروس في الصين ومراجعة الحاجة المحتملة لتعديل التحذير من السفر مستقبلا.