ترتيب كبرى المجموعات الكورية الأربع

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بدت المنافسة بين مجموعة "هيون ديه " لصناعة السيارات ومجموعة "إس كيه" شرسة من أجل احتلال المركز الثاني من بين أكبر المجموعات الكورية الأربع، بينما ظلت مجموعة "سام سونغ" تتصدر الترتيب في المركز الأول بفارق كبير أمام الشركات الأخرى.وقام معهد "سي إكس أوه" (CXO) الكوري المتخصص في تحليل الشركات بدراسة أوضاع أكبر المجموعات المحلية الأربع على مدار السنوات الخمس الأخيرة وكشف أن ترتيب المجموعات يضم على التوالي شركات "سام سونغ" و"هيون ديه" و"إس كيه" و"إل جي".أما في مجال تغير الأصول فقد احتلت "سام سونغ" المركز الأول بفارق كبير حيث بلغت قيمة أصولها 327 تريليون وون في عام 2015، ثم 351 تريليون في عام 2016، و363 تريليون وون في عام 2017، و399 تريليون وون في عام 2018 وتجاوزت مستوى 400 تريليون وون في العام الماضي ببلوغها قيمة 414 تريليون وون، لتمثل شركة "سام سونغ للإلكترونيات" نسبة 52.8 % من إجمالي أصول مجموعة "سام سونغ".في الأثناء تزداد حدة المنافسة بين مجموعتي "هيونداي للسيارات" و"أس كي" لاحتلال المركز الثاني. وبلغت قيمة أصول "هيونداي" 180 تريليون وون في عام 2015، ثم نمت لتبلغ 220 تريليون وون في العام الماضي بينما تطورت قيمة أصول مجموعة "إس كي" من 152 تريليون وون إلى 217 تريليون وون خلال نفس الفترة بحيث احتلت مجموعة "هيونداي للسيارات" ومجموعة "أس كي" المركزين الثاني والثالث على التوالي من حيث قيمة الأصول.لكن المعهد الكوري توقع أن تحتل "أس كي" المركز الثاني قريبا إذا جرت الأمور بهذا الاتجاه. ويذكر أن شركة "أس كي هاينكس" قد لعبت دورا كبيرا في نمو مجموعة "أس كي".أما المركز الرابع، فكان من نصيب مجموعة "أل جي" بعد أن بلغت قيمة أصولها 129 تريليون وون في العام الماضي.