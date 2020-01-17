الحكومة تشغل نظاما لأعمال الطوارئ لليوم الثالث على التوالي

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بعد مرور يومين على تأكد حالة الإصابة الرابعة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، لم يتم حتى الآن الإعلان عن حالة إصابة جديدة بالفيروس.وصرح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه يقوم حاليا بتجميع العديد من التبليغات التي تتعلق بحالات إصابة جديدة محتملة.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة لليوم الثالث على التوالي تشغيل فريق حكومي لأعمال الطوارئ.ويذكر أن وزارة الصحة والرفاهية تدير حاليا مركزا للتعامل مع الحوادث، برئاسة الوزير "بارك نونغ هو" علما بأن السلطات لا تزال تحتفظ بمرحلة " الإنذار" وهي المرحلة الثالثة من المراحل الأربع للتعامل مع الأزمات.وتعقد الوزارة الكورية الجولة الثالثة من الاجتماعات الشاملة في مركز التعامل مع الحوادث برئاسة الوزير في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء حيث تقوم بتشخيص المشاكل التي تعترض نظام الوقاية من الأمراض الوبائية، وإيجاد السبل الجديدة للتعامل معها.وكانت الحكومة الكورية قد أكدت أنها تقوم بفحص جميع المسافرين الذين دخلوا البلاد قادمين من مدينة "ووهان" الصينية بدءا من يوم 13 من هذا الشهر.وكشفت السلطات الصحية المحلية أن عدد الذين وصلوا إلى البلاد قادمين من المدينة الصينية من يوم 13 من هذا الشهر وحتى يوم 26 منه، قد بلغ حوالي 3 آلاف شخص.وتعتزم الحكومة الكورية إيجاد السبل الكفيلة بإجراء الفحوص السريعة ليس فقط في المراكز الصحية التي عينتها، بل أيضا لدى الأجهزة الطبية المدنية.