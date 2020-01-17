تعزيز أعمال الحجر الصحي في المطارات

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في ظل تعزيز أعمال الحجر الصحي على ركاب الطائرات القادمين من الصين، تجري اليوم الأربعاء أعمال الفحص التي تشمل جميع المسافرين القادمين من الصين للتعرف على احتمال إصابتهم بالحمى.ويذكر أن عدد الطائرات التي غادرت الصين وتمكنت من دخول البلاد اليوم، قد بلغ 121 طائرة بينما بلغ عدد ركابها حوالي 19 ألف راكب.وفي مواجهة الحركة النشطة التي تشهدها المطارات، عززت السلطات أعمال الفحص التي تخضع لها حركة المسافرين بالمطارات بشكل كبير حيث يتعين على المسافرين القادمين من الصين الخضوع لإجراءات الحجر الصحي من خلال الإجابة على استمارة بيانات تتعلق بحالتهم الصحية للتعرف عن احتمال ظهور أعراض للفيروس عليهم، بما فيها الحمى والسعال مع إمكانية تعرضهم للعقوبات في حال إدلاءهم بمعلومات كاذبة أو رفضوا الخضوع لهذا الإجراء.وفي ظل تصاعد القلق من انتشار الفيروس، يتزايد عدد شركات الطائرات المحلية التي قررت تعليق بعض رحلاتها المتجهة إلى الصين حيث قررت "شركة آسيانا للطيران" على سبيل المثال تعليق بعض رحلاتها إلى الصين ومن بينها الرحلات بين مدينتي "إنتشون" الكورية و"كويرين" الصينية التي كانت تشرف الشركة على تشغيلها بمعدل أربع مرات أسبوعيا.وتدرس شركة الخطوط الجوية الكورية حاليا تعليق بعض رحلاتها التي تربط المدن الكورية بالصين، فيما قررت أو لا تزال تدرس بعض شركات الطيران ذات الأسعار المنخفضة تعليق رحلاتها من وإلى الصين بشكل مؤقت.