آن تشول سو يسحب عضويته من حزب الإصلاح والمستقبل المعارض الصغير

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بعد مرور 10 أيام على عودة الزعيم السابق لحزب الإصلاح والمستقبل المعارض الصغير " آن تشول سو" إلى الدائرة السياسية المحلية، ثار سؤال حول إمكانية سحب عضويته من الحزب.في هذا السياق عقد النائب السابق " آن" مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء في مقر البرلمان حيث قال إنه وضع حدا لحلمه بإعادة بناء الحزب بعد استماعه لتصريحات زعيم الحزب "سون هاك كيو" وقال "إنه يغادر الحزب اليوم وقلبه حزين".وأشار إلى أن الحزب لم يضع أساسا لإعادة البناء حتى بعد الانتخابات المحلية الأخيرة ليتعرض لانشقاقات واضطرابات داخلية ويصبح حزبا فاشلا في تحقيق التكامل الداخلي وطرح الآمال والرؤى أمام الشعب، مضيفا أن عدد مرشحي الحزب للانتخابات العامة القادمة لم يبلغ سوى 20 مرشحا حتى الآن رغم أنه لم يتبق سوى 77 يوما فقط على موعد الانتخابات.وأضاف "آن" أنه إذا تم النجاح في بناء حزب وسطي وسعى الحزب إلى إصلاحات معقولة، فكان بإمكانه القضاء على انعدم العدالة وعلى المصالح الشخصية الضيقة التي ظلت تسود المجتمع الكوري خلال العقود الماضية، موضحا أنه كان ينوي إعادة بناء حزب الإصلاحات والمسقبل للسير به في هذا الاتجاه إلا أنه توصل إلى استنتاج بأن الأمر مستحيل.كما ذكر أنه يرغب في تحمل مسؤولية الأمور الملقاة على عاتقه والتعامل معها مؤكدا على أنه يكرس كل جهوده لبناء مجتمع آمن وعادل ودولة قادرة على إسعاد الشعب من خلال سياسات صالحة.