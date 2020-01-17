زلزال بقوة 2.5 ريختر في منطقة كيلجو بكوريا الشمالية

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هز زلزال بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر منطقة "كيلجو" بمقاطعة شمال هام كيونغ بكوريا الشمالية في الساعة التاسعة والدقيقة الثالثة والثلاثين من صباح اليوم الأربعاء.ووقع مركز الزلزال في منطقة تبعد 41 كيلومترا عن شمال شرق المنطقة وبلغ عمقه 41 كيلومترا.وقدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية بأن الزلزال ناجم عن التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونغ يانغ في شهر سبتمبر من عام 2017، مشيرة إلى أن موقعه لم يبعد سوى 3 كيلومترات فقط عن مكان التجربة النووية.والجدير بالذكر أن بيونغ يانغ أجرت تجربتها النووية السادسة يوم الثالث من شهر سبتمبر في عام 2017 وبلغت قوة الزلزال آنذاك 5.7 درجات على مقياس ريختر.وشهدت شبه الجزيرة الكورية هذا العام ثلاثة زلازل تزيد قوتها عن درجتين على مقياس ريختر حتى الآن.