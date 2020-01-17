هيئة التشجير تبرم مذكرة تفاهم مع اتفاقية مكافحة التصحر

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أبرم رئيس هيئة التشجير الكوري "بارك جونغ هو" مع الأمين العام لاتفاقية مكافحة التصحر للأمم المتحدة "إبراهيم ثياو" مذكرة تفاهم تحت شعار "مبادرة التشجير للسلام" في مدينة "بون" بألمانيا يوم أمس الثلاثاء.وتهدف المبادرة إلى تحقيق التعاون والسلام من خلال تنفيذ مشروعات إحياء الغابات المشتركة بمشاركة السكان في الأراضي المهجورة بسبب الصراعات القبلية والنزاعات بين دول الجوار.وكانت الهيئة الكورية والاتفاقية الدولية ووزارة الخارجية الكورية قد أطلقت المبادرة في الاجتماع العام للاتفاقية في شهر سبتمبر من العام الماضي خلال جلسة رفيعة المستوى في ذلك الوقت.وتم طرح المبادرة في علاقة بخطة تحويل المناطق المتاخمة للحدود بين الكوريتين إلى منطقة سلام دولية وهي الخطة التي اقترحها الرئيس الكوري "مون جيه إين" في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نفس الشهر.ويقال إن مذكرة التفاهم تحتوي على إطار عام للتعاون بين الهيئة الكورية واتفاقية الأمم المتحدة من أجل تنفيذ القرارات التي تم تبنيها في الاجتماع العام للأطراف المعنية.وبهذه المناسبة قال رئيس الهيئة الكورية إنه يتطلع إلى أن تلعب المبادرة دورا مهما في تحقيق التعايش والازدهار والسلام من خلال تنفيذ مشروعات إحياء الغابات بمشاركة السكان في المناطق المهجورة.