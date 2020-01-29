القوات الأمريكية في كوريا تُرسل إخطارًا مسبقًا بإجازات محتملة خلال 60 يومًا

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قالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها بدأت إرسال إخطار مسبق بإجازات محتملة خلال 60 يومًا لموظفيها الكوريين الجنوبيين، مشيرة إلى انتهاء اتفاقية التدابير الخاصة لعام 2019، وعدم وجود صفقة لاحقة لها.كما أوضحت في بيان صحفي أن الإخطار المسبق بالإجازة التي يفترض أن تبدأ في أبريل تتفق مع القانون الأمريكي، مضيفة أنها قد أرسلت إخطارًا مسبقًا بالإجازة خلال ستة أشهر في أكتوبر الماضي إلى ما يقرب من تسعة آلاف عامل كوري جنوبي.وتأتي الخطوة الأخيرة في ظل عدم توصل سيول وواشنطن إلى اتفاق يضيق الخلافات بينهما في مسألة تقاسم التكاليف الدفاعية بعد. وقد انقضى الموعد النهائي لتجديد الاتفاقية في 31 ديسمبر 2019، وهو تاريخ انتهاء الاتفاق السابق.وتقول سيول إن حصتها في إبقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية يجب أن تُحدد ضمن إطار اتفاقية التدابير الخاصة الموقعة منذ عقود، التي تغطي أجور الموظفين الكوريين ونفقات الإنشاءات العسكرية والدعم اللوجستي.من جانبها، تطالب واشنطن بزيادة قدرها خمسة أضعاف حصة سيول للعام الماضي البالغة 870 مليون دولار، لتصبح 5 مليارات دولار لهذا العام، حيث تريد من سيول تغطية التكاليف المتعلقة بالتدريبات العسكرية المشتركة، ونفقات القوات الأمريكية والدعم لعائلاتهم.وفي الوقت نفسه، أرسل عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى كل من وزير الخارجية "مايك بومبيو" ووزير الدفاع "مارك إسبير"، يحثان واشنطن على إعادة النظر في طلبها للزيادة الحادة في العبء الدفاعي.وفي الخطاب المؤرخ في يوم الاثنين الماضي، أعرب السناتور الديمقراطي "بوب ميننديز" وزميله "جاك ريد" عن قلقهما بشأن المخاطر الدبلوماسية والعسكرية في شبه الجزيرة الكورية، بسبب عدم وجود اتفاقية جديدة.وقالا إن إصرار واشنطن على فكرة تقاسم الأعباء يشير إلى "سوء فهم جوهري" لقيمة الحلف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأهمية الموقع الاستراتيجي لكوريا الجنوبية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.كما أعرب بعض الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي عن مخاوف مماثلة خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء، حيث قال رئيس اللجنة "آدم سميث" إن مطالبة واشنطن بالزيادة البالغة خمسة أضعاف الحصة السابقة قد يعرض العلاقات مع كوريا الجنوبية للخطر.ومن المتوقع أن تعقد سيول وواشنطن الجولة التالية من المحادثات في سيول في شهر فبراير.