عزل الكوريين الجنوبيين العائدين من ووهان

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من المقرر أن يتم عزل الكوريين الجنوبيين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، في منطقتين في مقاطعة "تشونغ تشيونغ" في الوقت الحالي، لإجراء فحوصات فيروس كورونا ووهان الجديد.وقد عقد المقر الرئيسي للإغاثة من الكوارث برئاسة وزير الصحة "بارك نيونغ هوه" أمس الأربعاء اجتماعًا ثالثًا مع الوزارات الحكومية ذات الصلة، وقرر إقامة حجر صحي مؤقت للعائدين من "ووهان".وسوف يتم استيعاب العائدين في مرفقين حكوميين، أحدهما في مدينة "أسان" في جنوب "تشونغ تشيونغ"، والآخر في منطقة "جينتشون" في شمال "تشانغ تشيونغ".وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعلنت أنها سترسل 4 رحلات جماعية خاصة إلى "ووهان" يومي الخميس والجمعة، لإعادة مواطنيها من المدينة الصينية التي تم إغلاقها، وسط الانتشار السريع للفيروس.وهناك نحو 700 كوري جنوبي تقريبًا ينتظرون ركوب تلك الطائرات.