توجيه الاتهام إلى اثنين من المسؤولين الرئاسيين السابقين في قضية نائب عمدة بوسان السابق

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وجهت النيابة العامة الاتهام إلى اثنين من المسؤولين الرئاسيين السابقين، بشأن دورهما المزعوم في إنهاء عملية التفتيش في قضية الرشوة، التي تورط فيها نائب عمدة بوسان السابق "يو جيه سو".وقال مكتب المدعي العام في منطقة سيول الشرقية إن "بايك وون وو" المساعد الرئاسي السابق للشؤون المدنية و"بارك هيونغ تشول"المساعد الرئاسي السابق لمكافحة الفساد وجهت إليهما أمس الأربعاء تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة حقوق الأفراد.وسوف يحاكمون مع وزير العدل السابق "تشو كوك" في محكمة سيول المركزية، حيث يشتبه في أن "تشو" لعب دورًا أيضًا في إنهاء التحقيق مع "يو"، عندما كان يشغل منصب المساعد الرئاسي للشؤون المدنية، ووجهت إليه نفس التهمة في وقت سابق من هذا الشهر.وقد تم توجيه الاتهام إلى "بايك" و"بارك" كجزء من تحقيق آخر في قضية تدخل المكتب الرئاسي المزعوم في الانتخابات البلدية لمدينة "أولسان" عام 2018.