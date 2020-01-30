إجلاء الكوريين غير المصابين بأعراض الفيروس جوًّا من مدينة ووهان

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنَّ الكوريين الجنوبيين الذين تظهر عليهم أعراض مثيرة للشك لن يمكن إجلاؤهم من "ووهان"، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.وأعلن المركز الرئيسي للإغاثة من الكوارث بقيادة وزير الصحة "بارك نيونغ هو" عن القرار أمس الأربعاء، في اجتماع للوكالات الحكومية ذات الصلة حول جهود سيول لمنع انتشار المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزير "بارك" إن الذين يعانون من أعراض المرض أيضًا سيُسمح لهم بركوب الطائرات التي سترسلها الحكومة إلى "ووهان"، مما يتناقض مع إعلان وزارة الخارجية السابق بأنه سيتم إجلاء غير المصابين بالأعراض فقط من المدينة الصينية المغلقة.وقال المركز إن حوالي 720 كوريًّا جنوبيًّا في "ووهان" عبروا عن رغبتهم في العودة إلى كوريا الجنوبية، ولم يتم التأكد من إصابة أي منهم بالمرض حتى الآن.كما قال إن الخبراء الطبيين سيكونون على متن الطائرات لإجراء الفحوصات الأولية على الركاب.