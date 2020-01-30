تغير جدول الرحلات لإخلاء ووهان من المواطنين الكوريين

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تغير جدول الرحلات الجماعية الخاصة التي كان من المقرر أن تغادر صباح اليوم الخميس، لإجلاء الرعايا الكوريين الجنوبيين من مدينة "ووهان" الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا ووهان الجديد.وقال مسؤول بوزارة الخارجية في سيول اليوم الخميس إنه تم إخطار الكوريين الذين كان من المفترض أن يستقلوا تلك الرحلات، مضيفًا أن الوزارة تتشاور مع الحكومة الصينية لإعادة المواطنين العالقين هناك إلى الوطن في أقرب وقت ممكن.وكان من المقرر أن تغادر رحلتان جماعيتان إلى "ووهان" لإجلاء نحو 700 كوري جنوبي من المدينة اليوم الخميس، حيث كانت أول طائرة ستقلع من مطار "إنتشون" في الساعة 10 صباحًا، والثانية في الساعة 12 ظهرًا.وقال المسؤول إن الرحلات الجوية ستتأخر لكنها ستغادر بالتأكيد اليوم الخميس، ربما في الليل.لكن التقارير تشير إلى أن الحكومة سوف ترسل رحلة واحدة فقط اليوم الخميس، بدلًا من رحلتين.وقد بعثت القنصلية العامة الكورية الجنوبية في "ووهان" برسالة عاجلة في حوالي الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي إلى الكوريين الجنوبيين، أبلغتهم فيها بالتغيير في الجدول الزمني وطلبت منهم الانتظار حتى إشعار آخر.