المواطنون في آسان وجينتشون يحتجون على خطة عزل العائدين من ووهان في مدينتهم

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احتجت الحكومات المحلية وسكان مدينتي "جين تشون" و"آسان" أمس الأربعاء بشدة على خطة الحكومة لاستخدام المنشآت هناك لعزل وفحص حوالي 700 مواطن كوري جنوبي سيتم إجلاؤهم جوًّا من مدينة "ووهان" الصينية.وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق من أمس الأربعاء أن العائدين من "ووهان" سيتم وضعهم تحت الحجر الصحي في مرفقين حكوميين في مقاطعة "جينتشون" ومدينة "آسان" لمدة 14 يومً.وقد أعربت الحكومة المحلية عن أسفها لقرار الحكومة، قائلة إنه اتُّخِذ دون تشاور مسبق.ونظم نحو 300 من سكان مقاطعة "جين تشون" احتجاجًا أمام مركز لتدريب الموظفين العموميين، معربين عن معارضتهم لاستخدام المنشأة لعزل الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم.كما نظم حوالي 60 من سكان مدينة "آسان" مظاهرة مماثلة أمام مرفق لتدريب الشرطة في المدينة، حيث توقفت الجرارات الزراعية بالقرب من المنطقة لمنع الوصول إليها.وقالت المدينة في بيان لها إنه من المؤسف للغاية أن الحكومة المركزية لم تقبل طلبها بتوفير معايير معقولة للقرار، ولم تتشاور مع المدينة قبل اتخاذه.