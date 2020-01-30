تراجع معنويات الشركات بصورة طفيفة في يناير

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تراجعت معنويات الشركات الكورية الجنوبية تراجعًا طفيفًا في يناير، مقارنة بالشهر السابق له.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الخميس، فقد سجل مؤشر مسح الأعمال (BSI) في جميع الصناعات 75 نقطة في شهر يناير، بانخفاض نقطة واحدة عن شهر ديسمبر.وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وسجل مؤشر الشركات المصنعة 76 نقطة، بزيادة مقدارها نقطتان عن شهر ديسمبر، في حين انخفض مؤشر الشركات غير المصنعة بمقدار خمسة نقاط ليسجل 73 نقطة.وارتفعت قيمة المؤشر لجميع الصناعات في شهر فبراير إلى 76، مما يمثل ارتفاعًا عن توقعات يناير التي سجلت 74 نقطة.لكن المسح أجري في الفترة بين 13 و20 يناير، التي سبقت ظهور أزمة فيروس كورونا الجديد، فلم ينعكس أثر الأزمة على قيمة المؤشر الاقتصادي.