منظمة الصحة العالمية تدعو إلى اجتماع حول إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

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من المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس، لتقرير ما إذا كانت ستعلن عن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف أمس الأربعاء أنها ستعيد عقد الاجتماع للجنة الطوارئ الخاصة باللوائح الصحية الدولية في الساعة 1:30 ظهر الخميس.وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" أنه تم تشخيص مرضى من ألمانيا واليابان وفيتنام دون أن يكونوا في الصين، وأعرب عن قلقه إزاء انتقال العدوى من إنسان إلى آخر خارج الصين.وسوف تعيد لجنة منظمة الصحة العالمية تقييم قرارها السابق بعدم إعلان تفشي المرض كحالة طوارئ صحية عالمية.وفي الأسبوع الماضي، قررت اللجنة عدم وصف انتشار الفيروس بأنه حادث عالمي، واكتفت بوصفه بأنه ما زال أزمة محلية في الوقت الحالي.