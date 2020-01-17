فائض تجاري بقيمة 71.5 مليار دولار مع أطراف اتفاقيات التجارة الحرة

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حققت كوريا نتائج جيدة في مجال التبادلات التجارية مع الدول التي أبرمت معها اتفاقيات للتجارة الحرة رغم تدهور البيئة الاقتصادية الخارجية في العام الماضي، بما فيها الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وأصدرت هيئة الرسوم الجمركية تقريرا اليوم الخميس بعنوان " اتجاه التبادلات التجارية الكورية باستخدام اتفاقيات التجارة الحرة في عام 2019".وطبقا للتقرير بلغت الصادرات الكورية إلى الدول التي أبرمت معها سيول اتفاقيات للتجارة الحرة 398 مليارا و400 مليون دولار في العام الماضي. بينما بلغت الواردت منها 326 مليارا و800 مليون دولار، ليبلغ حجم إجمالي التبادلات التجارية 725 مليارا و200 مليون دولار.وانخفض إجمالي التبادلات التجارية في العام الماضي بنسبة 6.2 % بالمقارنة مع العام السابق الذي كان قد بلغ فيه قيمة 773 مليارا و200 مليون دولار. كما انخفض حجم الفائض التجاري في العام الماضي أيضا بالمقارنة مع العام السابق، ليصل إلى 71 مليارا و500 مليون دولار بعد أن كان قد بلغ قيمة 104 مليارات دولار في عام 2018.لكن هذه الأرقام تعتبر جيدة بالمقارنة مع أرقام التبادلات التجارية مع الدول التي لم توقع على اتفاقيات التجارة الحرة.وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي التبادلات التجارية مع الدول غير الممضية على اتفاقيات للتجارة الحرة، قد سجل 320 مليارا و400 مليون دولار في العام الماضي، لينخفض بنسبة 12.7 % بالمقارنة مع العام السابق الذي كانت سجل فيه قيمة 367 مليارا و100 مليون دولار.