وقف مؤقت لأعمال مكتب الاتصالات بين الكوريتين

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قررت الكوريتان وقف إدارة مكتب الاتصالات المشترك في مدينة "كيسونغ" لفترة مؤقتة في علاقة بانتشار فيروس كورونا الجديد.وصرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم الخميس بأن السلطات في الكوريتين أجرت مشاورات بمكتب الاتصالات المشترك وتوصلت إلى قرار بوقف أعمال المكتب بشكل مؤقت إلى أن يتم السيطرة على الخطر الذي يشكله الفيروس.وتبعا لذلك من المتوقع أن يعود 58 شخصا من الكوريين الجنوبيين المقيمين حاليا في مدينة كيسونغ إلى الجنوب في أسرع وقت ممكن.وشرحت الوزارة أن الكوريتين قررتا مواصلة أعمال الاتصالات المتعلقة بالمكتب من خلال إنشاء خطوط منفصلة للهواتف والفاكس بين سيول وبيونغ يانغ.ويأتي وقف إدارة مكتب الاتصالات المشترك لأول مرة منذ افتتاحه في شهر سبتمبر من عام 2018، وتم اتخاذ الخطوة تلبية لطلب بيونغ يانغ.