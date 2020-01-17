الرئيس مون يصدر أمرا بالإدارة التامة لمرافق الإقامة المؤقتة للكوريين العائدين من ووهان

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ترأس الرئيس "مون جيه إين" اليوم الخميس اجتماعا خاصا للتعامل مع فيروس كورونا الجديد بحضور الوزراء ذوي الصلة ورؤساء المدن والمقاطعات السبع عشرة.وفي علاقة بمرافق الإقامة المؤقتة لاستيعاب الكوريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، أوضح الرئيس أن إقامة تلك المرافق يدخل ضمن خطوة الهدف منها الوقاية من انتشار الفيروس في المجتمعات المحلية من خلال إجراء العزل التام.كما أشار إلى أنه يتفهم قلق السكان في الأقاليم وأكد على أن الحكومة ستتولى إدارة المرافق بشكل تام مطالبا الأهالي بتفهم الوضع وإبداء التعاون.وذكر "مون" أن أمن الشعب موضوع غير قابل للتسامح، مشددا على أن إجراءات الوقاية تكون أحسن كلما تم التسريع باتخاذها بشكل قوي وحاسم.كما أشار الرئيس "مون" أيضا إلى ضرورة مواجهة القلق المفرط أو الرعب الذي لا مبرر له بالتوازي مع مكافحة الفيروس، وأصدر أمرا بكشف المعلومات بشكل شفاف وسريع حتى لا يحدث سوء تفاهم أو توقع غير منطقي.كما شددد على ضرورة عدم تعرض الأنشطة الاقتصادية الطبيعية للقلق المبالغ فيه وطلب مراقبة آثاره بحسب الأقاليم وأنواع الأعمال، وإعداد السبل المناسبة للتعامل معه.