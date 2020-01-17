الصادرات تستعيد ارتفاعها في ديسمبر

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استعادت الصادرات الكورية إلى الخارج نسقها التصاعدي في الشهر الماضي وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر.جاء ذلك في تقرير أعده مصرف كوريا المركزي أمس الأربعاء تحت عنوان "مؤشرات التجارة وشروط التبادل التجاري في شهر ديسمبر في عام 2019".وتبين في التقرير أن الصادرات قد زادت بنسبة 7.7 % خلال الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.والجدير بالذكر أن الصادرات قد شهدت انخفاضا مستمرا للشهر السابع على التوالي بدءا من شهر مايو من العام الماضي إلا أنها عادت إلى الارتفاع في الشهر الماضي.وبالرغم من تراجع الصادرات من الفحم والمنتجات البترولية إلا أن آثار ارتفاع الصادرات من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة البصرية والمنتجات الكيمائية كانت كبيرة.في المقابل تراجعت الواردات الكورية من الخارج بنسبة 0.9 % في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق علما بأن حجم الواردات ظل يسجل انخفاضا مستمرا للشهر الثالث عشر على التوالي منذ شهر ديسمبر من عام 2018.ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى تراجع حجم الواردات من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والبصرية والفحم والمنتجات البترولية رغم ارتفاع الواردات من الماكينات والمعدات.