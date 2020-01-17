بيونغ يانغ تكرس كل جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

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تبذل بيونغ يانغ أقصى جهودها للحيلولة دون دخول فيروس كورونا الجديد للبلاد حيث تعمل يوميا على رفع درجة الوعي لدى المواطنين للتوقي والحذر من خطر الفيروس.وأكدت صحيفة "رودونغ شينمون" اليومية أمس الأربعاء على أنه يتعين على كل هياكل حزب العمال أن تعتبر أن مشروع منع انتشار الفيروس مسألة مهمة تتعلق ببقاء الدولة وتدهورها.وجدير بالذكر أنه من النادر جدا استخدام السلطات الكورية الشمالية لعبارات مثل: " بقاء وتدهور الدولة" في علاقة بالأمراض، مما يعكس مستوى الجهود التي يبذلها الشمال لمنع دخول الفيروس للبلاد.كما تجدر الإشارة إلى أن بيونغ يانغ أعلنت يوم 28 من هذا الشهر عن انطلاق نظام الوقاية من الأمراض الوبائية للطوارئ الوطنية.وفي إطار هذه الجهود تم تجهيز بوابات الدخول التي يعبر منها الأجانب بمدينة "شين أوي جو" وغيرها بأجهزة قياس درجات حرارة الجسم باستخدام الأشعة تحت الحمراء.وسبق لبيونغ يانغ أن فرضت حظرا على زيارة السياح الصينيين واتخذت خطوة لعزل جميع الأجانب القادمين من الصين لمدة شهر واحد.