تأخير موعد العودة بالكوريين المقيمين في ووهان إلى البلاد

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خططت الحكومة الكورية لإرسال طائرتين إلى مدينة "ووهان" الصينية صباح اليوم الخميس من أجل تأمين عملية العودة بالكوريين المقيمين هناك إلى البلاد إلا أن موعد الخطة قد تم تأخيرها.وكانت الحكومة تنوي عقد مؤتمر صحفي في مقرها بسيول في تمام الساعة الثانية عشرة إلا الثلث من صباح اليوم من أجل شرح الخطة المتعلقة بدعم الكوريين المقيمين في المدينة الصينية إلا أن الجدول الزمني ذي الصلة قد تم تأخيره.وفي وقت سابق أجرت الحكومة مفاوضات مع الجانب الصيني من أجل إرسال طائرات إلى ووهان الليلة البارحة مع الإشارة إلى أن الدول التي سبقت كوريا في إرسال طائراتها إلى هناك بما فيها اليابان، قد تمكنت من نقل مواطنيها خلال الفترات الصباحية المبكرة في معظم الأحيان، وسط توقعات بأن تسلك الطائرات الكورية نفس هذه الخطط السابقة.وسبق للقنصلية الكورية لدى ووهان أن أخبرت الكوريين المقيمين في الصباح الباكر من هذا اليوم عبر موقعها على شبكة الإنترنت بتغيير موعد ركوب الطائرات، كما طلبت منهم عدم التنقل إلى مكان للتجمع سبق الإخطار به، ودعتهم إلى انتظار إشعار آخر.وكان من المفترض أن تتفاوض حكومة سيول مع الجانب الصيني من أجل إرسال طائرة في مناسبتين صباح اليوم الأولى في الساعة العاشرة والثانية في الساعة الثانية عشرة ظهرا إلا أن المفاوضات تأخرتن مما أدى إلى تأخير إرسال الطائرتين.ويقال إن أكثر من 700 كوري جنوبي قد تقدموا بطلب السفر والعودة إلى البلاد على متن الطائرات عبر تسجيل أسمائهم بالقنصلية الكورية في مدينة ووهان الصينية.