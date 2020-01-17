أدنى نسبة انتقال للسكان في البلاد منذ 47 عاما

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وسط تصاعد نسبة شيخوخة السكان وركود النمو الاقتصادي انخفضت نسبة انتقال السكان في البلاد إلى أدنى مستوياتها منذ 47 عاما، في مقابل تزايد كثافة انتقالهم لمناطق العاصمة مرة أخرى.وأصدرت هيئة الإحصاءات الوطنية أمس الأربعاء تقريرا حول إحصاءات انتقال السكان المحليين في عام 2019. وطبقا للتقرير، تراجعت نسبة انتقال السكان العام الماضي بمعدل 0.4 نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق، لتسجل نسبة 13.8 % وهي النسبة الأدنى بعد التي سجلتها عام 1972 والتي بلغت 11 %.كما تبين أن نسبة الانتقال داخل مناطق المدن والمقاطعات بلغت 9.2 % فيما بلغت نسبة الانتقال إلى خارجها 4.6 %.أما بخصوص عدد السكان الذين انتقلوا فقد بلغ 7 ملايين و104 آلاف شخص بانخفاض نسبته 2.6 % أي بنحو 193 ألف شخص مقارنة مع العام السابق.ويذكر أن نسبة انتقال السكان في البلاد قد اتخذت نسقا سريعا وتصاعديا بشكل لافت مع بداية منتصف سبعينيات القرن الماضي ببلوغها نسبة 25.5 % في عام 1975.كما حافظت على نسبة ارتفاع قدرت بنحو 20 % خلال الثمانينيات أيضا. ثم بدأت تتراجع لتبلغ نسبة 19.9 % في عام 1995 و19 % في عام 2000 و15.2 % في عام 2015.