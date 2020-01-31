الحكومة تسعى إلى منع اكتناز المنتجات المكافحة للفيروسات

Photo : YONHAP News

مع ارتفاع مبيعات المنتجات المحلية المكافحة للفيروسات بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا الجديد، قررت حكومة كوريا الجنوبية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاكتناز وغيره من الاضطرابات في السوق.وقد تم اتخاذ القرار أمس الخميس خلال اجتماع ترأسه النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية "كيم يونغ بيوم"، الذي تم ترتيبه للتحقق من تأثير الوباء على السلع الصحية كالأقنعة الواقية والمطهرات.وبحلول أوائل الشهر المقبل، ستصدر الحكومة إشعارات عامة تحظر على المنتجين وتجار التجزئة تخزين واكتناز المنتجات الخاضعة للحظر.وسوف يُعاقب الذين ينتهكون الحظر بالسجن لمدة تصل إلى عامين، مع فرض غرامات تصل إلى 50 مليون وون.كما يخطط المفتشون والمسؤولون الحكومين لإجراء عمليات تفتيش ميدانية في مواقع الإنتاج والتوزيع الرئيسية، اعتبارًا من اليوم الجمعة.