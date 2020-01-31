كوريا الجنوبية تؤكد الحالتين الخامسة والسادسة للإصابة بفيروس كورونا الجديد

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أكدت كوريا الجنوبية وجود حالتين أخريين للإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يجتاح الصين والعالم.وأكدت إدارة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الحالتين الخامسة والسادسة من فيروس كورونا الجديد أمس الخميس، ومن بينهما رجل كوري جنوبي في الثانية والثلاثين من عمره.وقد عاد الرجل يوم الجمعة الماضي من رحلة عمل إلى "ووهان" -المدينة الصينية مركز انتشار المرض- وكان يخضع للرقابة منذ ذلك الحين، وتبينت إصابته بالفيروس أمس الخميس وتم عزله في مركز سيول الطبي في شمال شرق سيول.وأما الحالة السادسة فهو رجل في السادسة والخمسين من عمره، وهو أحد الذين كانوا على اتصال بالمريض الثالث في البلاد. وقد تم عزله في مستشفى جامعة سيول الوطنية.ويذكر أن المريض الثالث -وهو رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 55 عامًا- قد عاد من "ووهان" يوم الاثنين الماضي دون أعراض، وزار العديد من المطاعم والمقاهي في سيول وإيلسان بمقاطعة كيونغي بعد عودته من الصين، وقبل وضعه في العزل الصحي بخمسة أيام وتأكيد إصابته بالفيروس في اليوم التالي.وتجري السلطات الصحية مسحًا وبائيًّا للأماكن التي زارها لتعقب المزيد من المرضى المحتملين.ويذكر أن الحالات الأربع المؤكدة تعالج في منشآت طبية مملوكة للدولة في جميع أنحاء البلاد. وأفادت الأنباء بأن الحالات الثلاث الأولى تتحسن، أما المريض الرابع فهو في حالة مستقرة رغم معاناته من أعراض تشبه الالتهاب الرئوي.