نزاع بين الأحزاب السياسية بعد توجيه الاتهام لشخصيات من المعسكر الحاكم

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تنازعت الأحزاب السياسية بسبب قرار النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلى العديد من شخصيات المعسكر الحاكم، في قضية التدخل المزعوم للمكتب الرئاسي في انتخابات عمدة "أولسان" لعام 2018.وأصدر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه سيك" أمس الخميس بيانًا ينتقد فيه توجيه الاتهام إلى 13 شخصًا، من بينهم عمدة "أولسان" الحالي "سونغ تشول هو"، ورئيس شرطة "أولسان" السابق، ومسؤولان رئاسيان سابقان.وقال "لي" إن لوائح الاتهام تذكِّر بجرائم الأنظمة العسكرية السابقة في كوريا الجنوبية في الثمانينيات التي كانت تستخدم لقمع المعارضين السياسيين.ووصف المتحدث الادعاء بقيادة النائب العام "يون سيوك يول" بأنه "ادعاء مسَيَّس"، وقال إن هذه الإجراءات المشحونة سياسيًّا أصبحت مألوفة من قبل النيابة ولم تعد مفاجئة.كما انتقد الحزب الحاكم أيضًا استجواب النيابة العامة لرئيس الديوان الرئاسي السابق "إيم جونغ سيوك" في القضية نفسها.من ناحية أخرى، دافع حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي عن النيابة العامة، مدعيًا أن الادعاء كشف فساد إدارة "مون جيه إين".وقال رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" إن "مون" ينبغي أن يوضح ما حدث ويجب أن يعتذر للشعب عن المخالفة المزعومة للمعسكر الحاكم.وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المعارض "شيم جيه تشول" إن انتخابات بلدية "أولسان" كانت نتيجة لمخططات الرئاسة، وقد تستحق استقالة الرئيس.